İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

Kamu personeli alımları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özel sektör, belediyeler, üniversiteler ve kamu dahil olmak üzere birçok kuruma binlerce personel alımı yapılacağı bildirildi. Kamuda görev almak isten vatandaşların ilgilendiği memur alımı ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte 21 Aralık güncel kamu personeli ilanları...