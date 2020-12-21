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İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...
Son dakika... Binlerce kamu personeli alımı yapılacak. İŞKUR aracılığıyla ve kurumların kendi siteleri üzerinden alınan başvuruların detayları merak ediliyor. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar, güncel ilanları merak ediyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala son ilanları yazımızda ele aldık. Üniversitelerden belediyelere kadar birçok kuruma yapılacak personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:21
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