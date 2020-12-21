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Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

Son dakika... Binlerce kamu personeli alımı yapılacak. İŞKUR aracılığıyla ve kurumların kendi siteleri üzerinden alınan başvuruların detayları merak ediliyor. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar, güncel ilanları merak ediyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala son ilanları yazımızda ele aldık. Üniversitelerden belediyelere kadar birçok kuruma yapılacak personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:21
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İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

Kamu personeli alımları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özel sektör, belediyeler, üniversiteler ve kamu dahil olmak üzere birçok kuruma binlerce personel alımı yapılacağı bildirildi. Kamuda görev almak isten vatandaşların ilgilendiği memur alımı ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte 21 Aralık güncel kamu personeli ilanları...

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İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

GÜNCEL KAMU PERSONELİ İŞ İLANLARI

Aralık ayı kamu personeli alımları şu şekilde:

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İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel

Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel

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İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı

Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi

Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel

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İŞKUR'dan müjde geldi! Binlerce kamu personeli alımı yapılacak! Özel sektör, üniversiteler, belediyeler...

Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi

Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel