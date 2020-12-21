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Haberler Galeri Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Son dakika... Asgari ücret 2021 zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının üçüncüsü yarın yapılacak. 2021 yılında uygulanacak ücretin ne kadar olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Toplantılara işçi işveren ve kamu kesimi katılıyor. Peki, 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 10:33
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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bu ay yapılacak toplantılarla belirlenecek. 81 milyonu yakından ilgilendiren asgari ücret için üçüncü toplantı 22 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Halen asgari ücret, net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Peki, 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrette üçüncü toplantı 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü toplantısı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dördüncü toplantının tarihi ilerleyen günlerde belli olacak. Önümüzdeki hafta yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.
6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.