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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret kaç TL?
Son dakika... Asgari ücret 2021 zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının üçüncüsü yarın yapılacak. 2021 yılında uygulanacak ücretin ne kadar olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Toplantılara işçi işveren ve kamu kesimi katılıyor. Peki, 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 10:33
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