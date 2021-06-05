05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

İŞKUR iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Tüm illere yapılacak işçi alımı için liste güncellendi. 5 Haziran tarihli iş ilanlarına göre toplam 28 bin 712 personel alımı yapılacağı bildirildi. Birçok kadroya yapılacak işçi alımı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Pandemi nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. İşte Haziran ayı İŞKUR iş ilanları...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 13:43
  • 1
  • 11
İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

İŞKUR iş ilanları, iş arayan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her gün ilan sayfasını güncelleyen İŞKUR, 29 bine yakın işçi alımı yapılacağını duyurdu. Türkiye'de istihdamın sağlanması açısından önemli rol oynayan İŞKUR, yayımladığı ilanlar ile birçok sektörde iş imkanı sağlıyor. Başvuru süreci ve ilanlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 2021 Haziran ayı İŞKUR iş ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

2021 HAZİRAN AYI İŞKUR İŞ İLANLARI

Birçok sektörde gerçekleştirilecek işçi alımları için ilanlar yayımlanıyor. İŞKUR üzerinden büro yönetimi, beden işçisi, muhasebe meslek elemanı, makine montaj ve bakım onarımcısı, tekstil mühendisi, makineci, güvenlik amiri ve bekçi gibi birçok ilan yayımlandı. İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak isteyen meslek grubunun yazılması yeterli olacak. İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 11
İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 11
İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

  • 5
  • 11
İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ