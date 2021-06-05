İŞKUR'dan müjde! Birçok kadroya 28 bin 712 personel alımı yapılacak! 2021 Haziran ayı iş ilanları...

İŞKUR iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Tüm illere yapılacak işçi alımı için liste güncellendi. 5 Haziran tarihli iş ilanlarına göre toplam 28 bin 712 personel alımı yapılacağı bildirildi. Birçok kadroya yapılacak işçi alımı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Pandemi nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. İşte Haziran ayı İŞKUR iş ilanları...