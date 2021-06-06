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Haberler Galeri Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emeklilik...

Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emeklilik...

Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir. Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor. Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar erken emekli olma şartlarını merak ediyor. Emeklilik yaşını düşürmek isteyen vatandaşlar için borçlanma yoluyla erken emeklilik şartı bulunuyor. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları en önemli detaylar olsa da kadınlar ve erkekler borçlanma yolu ile erken emekli olabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indirimiyle hem kadınlar hem de erkekler erken emekli olabiliyor. İşte, erken emeklilik için merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 17:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 17:41
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Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emeklilik...

Ülkemizde çalışan milyonlarca emekli çalışma hayatının sonunda emeklilik hayali kuruyor. Emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadınlar doğum borçlanması erkekler ise askerlik borçlanması ile bunu yapma fırsatı yakalıyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. İşte, erken emeklilik başvuru şartları ve detayları...

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Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emeklilik...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. En fazla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapılıyor. Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor.

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Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emeklilik...

Kadın sigortalılar ise staj sigortası ile normal çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları ile sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyorlar.

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Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emeklilik...

2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar.

Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.

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Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emeklilik...

VERGİ MATRAHINDAN İNDİRMEK MÜMKÜN

Askerlik veya doğum borçlanması yapanların büyük kısmı vergi avantajı olduğunu bilmiyorlar. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, SGK'ya ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebilirler.