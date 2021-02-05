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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 Şubat zamlı sigara fiyatları güncel liste! Yeni yıl ile Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları... 5 Şubat zamlı sigara fiyatları güncel liste! Yeni yıl ile Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...
2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde sigara fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Şubat ayına girdiğimiz dönemde sigara fiyatlarının alacağı son hal gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sigara tüketicileri, Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında yapılan değişiklik sonrası, hangi markaya ne kadar zam geleceği araştırılmaya başlandı. İşte, yeni yıl ile Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 19:49 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 19:49
Sigara fiyatları ne kadar oldu? Yeni yıl ile Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları zamlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından sigara tüketicileri fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Marka, marka fiyatları merak edenler ise araştırmalarını sürdürüyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL