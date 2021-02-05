Sigara fiyatları ne kadar oldu? Yeni yıl ile Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları zamlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından sigara tüketicileri fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Marka, marka fiyatları merak edenler ise araştırmalarını sürdürüyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...