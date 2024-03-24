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Haberler Galeri İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

İŞKUR üzerinden 81 ilde yer alan hastane ve polikliniklerde görevlendirmek üzere hemşire alımı yapılacağı ilan edildi. En az lisem mezunu adaylar KPSS şartı aranmazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte İlanlar ve detayları…

Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 13:46
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İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

Hemşire alımı için düğmeye basıldı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından 81 ilde yer alan hastanelerde ve polikliniklerde görevlendirmek üzere hemşire istihdamı sağlanacak. Kurumlar alım yapacağı bölümlere istinaden Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınladığı ilanlarda alım yapacakları kadrolara ilişkin başvuru şartlarını tüm detayları iler açıkladı. İşte merak edilen o ilanlar…

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İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden hemşire alımına başvuruda bulunabilmek için İŞKUR Açık İş İlanları sayfası https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret edin. Arama bölümüne "Hemşire" yazın ve arama ikonuna tıklayın. İlanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve E-Devlet şifresi ile başvuru sürecini tamamlayın.

İŞKUR HEMŞİRE ALIM İLANLARI

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İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

İŞKUR Hemşire Alım İlanları ve Alım Yapacak Kurumlar

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İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

İŞKUR Hemşire Alım İlanları ve Alım Yapacak Kurumlar

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İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

İŞKUR Hemşire Alım İlanları ve Alım Yapacak Kurumlar