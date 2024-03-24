İŞKUR’dan lise mezunu 685 Hemşire alımı! KPSS şartsız Hemşire istihdamı için ilanlar tek te listelendi

İŞKUR üzerinden 81 ilde yer alan hastane ve polikliniklerde görevlendirmek üzere hemşire alımı yapılacağı ilan edildi. En az lisem mezunu adaylar KPSS şartı aranmazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte İlanlar ve detayları…