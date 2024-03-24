%166.7’lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c’li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

24 Mart 2024, Pazar
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2024 Şubat ayında, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank gibi önde gelen bankaların emekli vatandaşlar için sunulan promosyonları oldukça dikkat çekici rakamlara ulaşıyor. Bu promosyonlar, emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarına yönelik çeşitli avantajlar sunarak onların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bankalar arasındaki rekabetin de etkisiyle, emekli promosyonları hem nakit ödeme hem de ek hizmetler açısından cazip seçenekler sunuyor.
Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:10
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