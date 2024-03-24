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Haberler Galeri %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

%166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

2024 Şubat ayında, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank gibi önde gelen bankaların emekli vatandaşlar için sunulan promosyonları oldukça dikkat çekici rakamlara ulaşıyor. Bu promosyonlar, emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarına yönelik çeşitli avantajlar sunarak onların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bankalar arasındaki rekabetin de etkisiyle, emekli promosyonları hem nakit ödeme hem de ek hizmetler açısından cazip seçenekler sunuyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:10
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%166.7’lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c’li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

Promosyonlarda yeni bir dönem başladı ve emekli vatandaşları sevindirecek gelişmeler yaşandı. Öncelikle kamu bankaları, promosyon tutarlarında dikkate değer bir artışı duyurarak sektördeki hareketliliği başlattı. En düşük tutarda yüzde 166.7'lik, en yüksek tutarda ise yüzde 140'lık artışlar emekli vatandaşlara yönelik sunulan avantajların önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Şimdi gözler özel bankalarda ve bu bankaların da artış trendini takip edip etmeyeceği merak konusu. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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%166.7’lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c’li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

Kamu Bankaları Promosyon Tutarlarında Önemli Artış Gerçekleştirdi:

Kamu bankaları, emekli vatandaşlara yönelik sunulan promosyon tutarlarında dikkat çekici bir revizyon yaparak en düşük tutarda yüzde 166.7'lik, en yüksek tutarda ise yüzde 140'lık bir artış gerçekleştirdi.

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%166.7’lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c’li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

Yeni Promosyon Tutarları Emeklileri Sevindirdi:

Aylık geliri 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen emekli vatandaşlara sunulan promosyon tutarları, 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı. Bu güncellenen tutarlar, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı ve maddi anlamda bir rahatlama sağladı.

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%166.7’lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c’li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

Özel Bankaların da Artışa Gitmesi Bekleniyor:

Kamu bankalarının bu adımının ardından, özel bankaların da benzer bir artışa gitmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın vurguladığı gibi, diğer bankaların da kamu bankalarının belirlediği rakamların altında kalmayacağı ve promosyon ödemelerinde artış sağlanacağı öngörülüyor.

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%166.7’lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c’li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

Özel Bankaların Promosyon Tutarlarının Güncellenmesi Planlanıyor:

Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel bankalar arasında imzalanacak protokol ile, özel bankaların promosyon tutarlarının kamu bankalarıyla aynı seviyelere çıkarılması öngörülüyor. Bu adımın, emekli vatandaşlara daha geniş bir maddi destek sağlaması bekleniyor.