%166.7’lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c’li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...

Promosyonlarda yeni bir dönem başladı ve emekli vatandaşları sevindirecek gelişmeler yaşandı. Öncelikle kamu bankaları, promosyon tutarlarında dikkate değer bir artışı duyurarak sektördeki hareketliliği başlattı. En düşük tutarda yüzde 166.7'lik, en yüksek tutarda ise yüzde 140'lık artışlar emekli vatandaşlara yönelik sunulan avantajların önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Şimdi gözler özel bankalarda ve bu bankaların da artış trendini takip edip etmeyeceği merak konusu. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...