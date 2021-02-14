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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 yıl bekledi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi! Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkiyi üretiyor! Hayatı değişti... 3 yıl bekledi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi! Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkiyi üretiyor! Hayatı değişti...
Antalya'da yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Nazlı Yılmaz ve Salih Yılmaz, geçmiş yıllarda yaptıkları iş nedeniyle yüzünde alerji oluştu.Doktor tavsiyesi üzerine birçok ilaç kullanan Yılmaz, beklediği çareyi bulamayınca bitkisel ürünlere yöneldi. Yılmaz bu noktada keşfettiği ölümsüzlük bitkisinin üretimine başladı ve şimdilerde paraya para demiyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 21:27
3 yıl bekledi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi! Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkiyi üretiyor. ntalya'da, yüzündeki alerjiler nedeniyle birçok ilaç kullanmasına rağmen sonuç alamayan Nazlı Yılmaz, aloe veranın sindirimi güçlendirdiğini, metabolizmayı hızlandırdığını ve cildi yenileyici özelliğe sahip olduğunu öğrenince bitkisindeki jeli kullandı. Alerjilerinden kurtulan Yılmaz, 2017 yılında aloe vera bitkisi üretimine başladı. Şu an 3 serada 7 bin 500 aloe vera bitkisi yetiştiren Nazlı Yılmaz, birçok kozmetik firmasına jel ve yaprak satışına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖLÜMSÜZLÜK BİTKİSİ OLARAK BİLİNİYOR
Antik Mısır'da 'ölümsüzlük bitkisi' olarak bilinen aleo vera bitkisiyle tanışan Yılmaz, bitkinin metabolizmayı hızlandırdığını, sindirim sistemini iyileştirdiğini ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini öğrendi. Aleo veranın içindeki jeli yüzüne sürerek alerjilerinden kurtulan Nazlı Yılmaz, bitkinin başka insanlara da fayda sağlayacağı düşüncesiyle 2017 yılında açık alanda aleo vera yetiştirmeye başladı.
Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle ilk denemesinde birçok ürünü telef olan Yılmaz, hedefinden vazgeçmedi ve bir sera kiralayarak aleo vera üretmeye başladı. Şu an 3 farklı serada 7 bin 500 ürün yetiştiren Nazlı Yılmaz, aleo veradan jel ve sabun üretimine başladı. Birçok kozmetik firmasının dikkatini çekerek aleo vera jel ve yaprak satışı yapan Yılmaz'ın şimdiki hayali ise kendi kozmetik markasını kurmak.
KURU TEMİZLEMECİDEN GİRİŞİMCİLİĞE YOLCULUK
10 yıl kuru temizlemecilik yaptığını anlatan Nazlı Yılmaz, cildindeki alerjiler nedeniyle çok sayıda araştırma yaptığını belirterek, aleo veranın cilde çok faydalı olduğunu öğrendiğini aktardı. Aleo veranın içindeki jeli yüzüne uyguladıktan sonra cildine ciddi fayda sağladığını anlatan Yılmaz,
"Neden diğer insanlar da aleo veradan faydalanmasın diye eşimle beraber aleo vera yetiştiriciliğine başladık. 2017 yılında ilk seramızın ekimini yaptık. Şu an 3 seramızda toplam 7 bin 500 ürünümüz var" dedi. HER DERDE DEVA 'ALOEVERA'
Aleo veranın, antibakteriyel özelliğiyle yara iyileştirici etkiye sahip olduğunu belirten Nazlı Yılmaz,
"Cilde çok faydalı. Bağırsak sorunlarını gideriyor. Sindirime yararlı. Hamilelikte oluşan karın çatlaklarına çok iyi geliyor. İlerde kendi kozmetik ürünlerimizi de üretmek istiyoruz. Hasat ettiğimiz aleo vera ürünlerimizden sabun üretiyoruz. Diktikten sonra 3 yıl bekleyip öyle hasat ediyorsunuz. Kozmetik firmalarına jel olarak gönderiyoruz. Dikim yapmak isteyenlere fide satışı yapıp, Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla jel ve yaprak gönderiyoruz. Yurt dışına açılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.