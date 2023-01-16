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Haberler Galeri İŞKUR'dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...

İŞKUR'dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...

İŞKUR'dan iş arayışında olanlara yeni olanaklar sağlanmaya devam ediyor. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. "İşbaşı Eğitim Programları" kapsamında başvuru yaparak kurslara katılanlara günlük harçlık ödemeleri yapılıyor. Programdan yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanma şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 21:14
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İŞKUR’dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...

İŞKUR tarafından mesleki deneyim kazanılması amacıyla yeni programlar devreye alınıyor. İşbaşı Eğitim Programları ile mesleki deneyim kazandırılırken, gelir fırsatı da sağlanıyor. Mesleki eğitim kursları ile meslek sahibi olmayanlara imkanlar tanınıyor. Eğitim programından yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanmak için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

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İŞKUR’dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

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İŞKUR’dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

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İŞKUR’dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.