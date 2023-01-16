16 Ocak 2023, Pazartesi
İŞKUR'dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...
İŞKUR'dan iş arayışında olanlara yeni olanaklar sağlanmaya devam ediyor. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. "İşbaşı Eğitim Programları" kapsamında başvuru yaparak kurslara katılanlara günlük harçlık ödemeleri yapılıyor. Programdan yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanma şartları!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 21:14
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