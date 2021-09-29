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Haberler Galeri %1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

Geçim sıkıntısı çekenler için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriliyor. Pandemi döneminde maddi açıdan zorluk çekenler için kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kredi kampanyası özel bankaların da katılımıyla belli bir süre devam etmişti. QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre, artan masraflara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi verildiği açıklandı. Farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan ihtiyaç kredisinde faiz oranı 1,39'dan başlıyor. Başvuru yapmak ise oldukça kolay. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 16:18
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%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

Bankalar tarafından ihtiyaç sahipleri için bazı kampanyalar sunuluyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için müjde niteliğinde kampanya duyuran QNB Finansbank, 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi verildiğini bildirdi. İnternet şubesi, mobil uygulama ve çağrı merkezi aracılığıyla 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvuru yapılabiliyor. 50 bin TL üzeri tutarlar için şubeye gidilmesi gerekiyor. İşte QNB Finansbank ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm detaylar...

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%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi %1,39'dan başlayan faiz oranlarıyla müşterilerini bekliyor. Kampanya 1-36 ay vadelerde geçerlidir. Faiz oranı müşteri özelinde değişiklik gösterebilir. 50.000 TL üzerinde tutarlar için maksimum 24 ay vade ile başvuru yapılabilir.

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%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

* QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.

* QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

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%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

* Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde krediye özel mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapabilirsiniz.

* TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.

* İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir.

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%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

İHTİYAÇ KREDİSİ VADE SINIRI NEDİR?

50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde vade sınırı yasal olarak 36 ay ile sınırlandırılmıştır. 50.000 TL üzerinde tutarlar için maksimum 24 ay vade ile başvuru yapılabilir.