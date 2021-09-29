%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor

Bankalar tarafından ihtiyaç sahipleri için bazı kampanyalar sunuluyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için müjde niteliğinde kampanya duyuran QNB Finansbank, 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi verildiğini bildirdi. İnternet şubesi, mobil uygulama ve çağrı merkezi aracılığıyla 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvuru yapılabiliyor. 50 bin TL üzeri tutarlar için şubeye gidilmesi gerekiyor. İşte QNB Finansbank ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm detaylar...