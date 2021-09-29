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%1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartları! Başvurana anında veriliyor
Geçim sıkıntısı çekenler için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriliyor. Pandemi döneminde maddi açıdan zorluk çekenler için kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kredi kampanyası özel bankaların da katılımıyla belli bir süre devam etmişti. QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre, artan masraflara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi verildiği açıklandı. Farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan ihtiyaç kredisinde faiz oranı 1,39'dan başlıyor. Başvuru yapmak ise oldukça kolay. İşte haberin detayları...