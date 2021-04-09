İŞKUR'dan başvurana ödeme! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! İşte başvuru şartları...

İŞKUR'dan başvurana ödeme... Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler. İŞKUR, vatandaşlar için iş edindirme kurslarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor.