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İŞKUR'dan başvurana ödeme! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! İşte başvuru şartları...
Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri sürerken, İŞKUR'dan haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İŞKUR iş edindirme kurslarına katılan bireylere günlük olarak 110 TL ödeme yapılacak. İşbaşı eğitim programlarına katılma koşullarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 şehirde bulunan İŞKUR müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için müracaatta bulunabilmektedirler.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 22:14
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