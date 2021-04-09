Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankaların mevduat faizi için yarışı her geçen gün daha çok kızışıyor. Bankada parası olan yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü mevduat faizi hesaplarının kazançları merak ediliyor. Güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. İşte, 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? 9 Nisan 2021 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlıyor?