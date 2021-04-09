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Haberler Galeri Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankaların mevduat faizi için yarışı her geçen gün daha çok kızışıyor. Bankada parası olan yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü mevduat faizi hesaplarının kazançları merak ediliyor. Güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. İşte, 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? 9 Nisan 2021 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlıyor?

Giriş Tarihi: 09.04.2021 20:08 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 20:08
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Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Bankada parası olan vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. En güvenilir yatırım olarak görülen vadeli mevduat hesabı için sorgulamalar sürüyor. 32 günlük vadeli mevduat hesabının getirisi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Risk almadan kazanç elde etmek isteyenler vadeli mevduat hesapları tercih ediyor. Vadeli hesaplarda ay sonunu beklemeden elde edeceğiniz kazancı öğrenebiliyorsunuz. İşte, 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? En yüksek vadeli mevduat kazancı sağlayan bankalar hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.