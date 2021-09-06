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Haberler Galeri Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Yapılandırma süresi geçtiğimiz günlerde 1 ay daha uzatılmıştı. Bilindiği üzere yapılandırma kapsamında emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren detaylarda bulunuyor. Kredi ile emekliliğin yanı sıra indirimli emekliliğinde yolu açılmış oluyor. Geçmiş Bağ-Kur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. Konuyla ilgili açıklamalar emekli olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklamanın detaylarını sizler için haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 19:14
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Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Emeklilik bekleyenlere müjde. 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Bir ay daha uzatılan yapılandırma kararı içinde yer alan emeklilik detayları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılandırma, kredili emeklilik ile birlikte indirimli emekliliğin yolu açılıyor. Geçmiş Bağ-Kur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Resmi Gazete'de yer alan kararda 31 Ağustos'ta sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı.

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Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti.

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Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

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Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamında erken emekli olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecek? İşte cevabı...