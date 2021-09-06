Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...

Yapılandırma süresi geçtiğimiz günlerde 1 ay daha uzatılmıştı. Bilindiği üzere yapılandırma kapsamında emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren detaylarda bulunuyor. Kredi ile emekliliğin yanı sıra indirimli emekliliğinde yolu açılmış oluyor. Geçmiş Bağ-Kur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. Konuyla ilgili açıklamalar emekli olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Açıklamanın detaylarını sizler için haberimizde derledik.