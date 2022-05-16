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0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları
Yeni konut kredisi başladı mı? Konut Finansman Projesi kapsamında 3 farklı paket hayata geçiriliyor. İlk Evim Konut Finansman Paketi, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi ve İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi adı altında çıkacak düşük faizli konut kredisinin şartları belli oldu. Sıfır konut almak için bekleyişte olan vatandaşlar, düşük faizli konut kredisinin detaylarını araştırıyor. Peki, 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları nelerdir? İşte cevaplar...