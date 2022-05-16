0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çekilecek kredilerde hesaplama şu şekilde: