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Haberler Galeri 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

Yeni konut kredisi başladı mı? Konut Finansman Projesi kapsamında 3 farklı paket hayata geçiriliyor. İlk Evim Konut Finansman Paketi, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi ve İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi adı altında çıkacak düşük faizli konut kredisinin şartları belli oldu. Sıfır konut almak için bekleyişte olan vatandaşlar, düşük faizli konut kredisinin detaylarını araştırıyor. Peki, 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:36
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0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

Düşük faizli konut kredisi şartları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İlk konutunu alacak vatandaşların çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırmak amacıyla hayata geçirilecek düşük faizli konut kredisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

YENİ DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek.

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0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

Kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası henüz başlatılmadı. Düşük faizli konut kredisi hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. İkinci paketin konut değeri 2 milyon liraya kadar olacak. 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin amacı döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik ediyor.

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0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları

0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çekilecek kredilerde hesaplama şu şekilde: