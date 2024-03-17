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Fondaş medyanın yerel seçimler öncesi "dolar" oyunu! Akıllara zarar manipülasyon

2 hafta sonra yapılacak yerel seçimler öncesi manipülasyona başlayan "fondaş medya", misafir vergisi ve emekli maaşı yalanının ardından şimdi de "dolar" üzerinden operasyona girişti. Merkez Bankası tarafından her ay düzenli şekilde yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ni "gizli rapor" diye servis eden fondaş medya, yıl sonu dolar tahminin ay sonu dolar tahmini diye yayınladı.

Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:36
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Fondaş medyanın yerel seçimler öncesi dolar oyunu! Akıllara zarar manipülasyon

Son dakika haberleri: 2024 yerel seçimlerini manipüle etmek için talimat alan 'Fondaş Medya'nın son manipülasyonu akıllara zarar 'Gizli rapor' haberi oldu. Malum medya, emekli maaşları ve misafir vergisi yalanından sonrası TCMB'nin her ay yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gizli rapor diye bahsederek yıl sonu dolar tahminini ay sonu dolar tahmini olarak servis etti.

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Fondaş medyanın yerel seçimler öncesi dolar oyunu! Akıllara zarar manipülasyon

'FONDAŞ MEDYA'NIN HEDEFİ 2024 YEREL SEÇİMLERİ
Okyanus ötesinden talimat aldığı konuşulan 'Fondaş Medya'nın hedefi 2024 yerel seçimleri oldu. Seçim öncesi misafir vergisi ve emekli maaşlarıyla ilgili yalan girdabına giren malum medyanın organları bu kez Merkez Bankası'nın her ay ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketi üzerinden manipülasyona girişti.

TCMB'nin yıl sonu dolar kuru beklentisini sanki Mart sonu olacakmış gibi servis eden Fondaş Medya baltayı taşa vurdu. Sorumlular hakkında piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunulacak.

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Fondaş medyanın yerel seçimler öncesi dolar oyunu! Akıllara zarar manipülasyon

YIL SONU DOLAR TAHMİNİNİ AY SONU GİBİ SERVİS ETTİLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ve "Merkez Bankasının raporu sızdı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

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Fondaş medyanın yerel seçimler öncesi dolar oyunu! Akıllara zarar manipülasyon

Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

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Fondaş medyanın yerel seçimler öncesi dolar oyunu! Akıllara zarar manipülasyon

TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir.