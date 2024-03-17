17 Mart 2024, Pazar
Fondaş medyanın yerel seçimler öncesi "dolar" oyunu! Akıllara zarar manipülasyon
2 hafta sonra yapılacak yerel seçimler öncesi manipülasyona başlayan "fondaş medya", misafir vergisi ve emekli maaşı yalanının ardından şimdi de "dolar" üzerinden operasyona girişti. Merkez Bankası tarafından her ay düzenli şekilde yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ni "gizli rapor" diye servis eden fondaş medya, yıl sonu dolar tahminin ay sonu dolar tahmini diye yayınladı.
Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:36
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