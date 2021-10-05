05 Ekim 2021, Salı
İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...
İş deneyimi olmayan binlerce gencin iş hayatına kazandırılması amacıyla çeşitli fırsatlar devreye alınıyor. İŞKUR tarafından işbaşı eğitimine katılan adaylara günlük olarak harçlık ödemesi yapılıyor. İŞKUR tarafından yürütülen çeşitli projeler ile istihdamın önü açılıyor. 81 ilde gerçekleşen kurslar için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Diğer yandan eğitime yönelik masraflarda İŞKUR tarafından karşılanıyor. Sizler için gereken tüm detayları haberimizde derledik. İşte, işbaşı eğitimi başuvuru detayları...
Giriş Tarihi: 05.10.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 19:32
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