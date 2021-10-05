İŞKUR’dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

HARÇLIK DA VAR

Türkiye'nin her ilinde İşkur'un bu uygulamaları sayesinde gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Sadece gençlere değil iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlara meslek öğreten uygulamalar tamamen ücretsiz. Eğitime ilişkin giderleri İşkur karşılıyor. Üstelik üste harçlık da veriliyor ve istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor.