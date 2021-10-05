05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

İş deneyimi olmayan binlerce gencin iş hayatına kazandırılması amacıyla çeşitli fırsatlar devreye alınıyor. İŞKUR tarafından işbaşı eğitimine katılan adaylara günlük olarak harçlık ödemesi yapılıyor. İŞKUR tarafından yürütülen çeşitli projeler ile istihdamın önü açılıyor. 81 ilde gerçekleşen kurslar için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Diğer yandan eğitime yönelik masraflarda İŞKUR tarafından karşılanıyor. Sizler için gereken tüm detayları haberimizde derledik. İşte, işbaşı eğitimi başuvuru detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 19:32
  • 1
  • 11
İŞKUR’dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı sunuluyor. İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat. 15 yaşını doldurmak yetiyor. İŞKUR tarafından sağlanan işbaşı eğitim programları ile gençlerin deneyim kazanmasının önü açılıyor. Diğer yandan harçlık ödemeleri yapılarak ev ekonomilerine katkı yapmalarının önü açılıyor. Başvuru şartlarını yerine getiren adayların giderleri İŞKUR tarafından karşılanırken, günlül 110 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Kayıt oluşturanların başvuru yapabilmeleri oldukça basit. Sizler için gereken şartları haberimizde derledik. İşte, işbaşı eğitim programları başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İŞKUR’dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

Mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitimi gibi uygulamalar bu kurum çatısı altında organize ediliyor.

  • 3
  • 11
İŞKUR’dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

HARÇLIK DA VAR

Türkiye'nin her ilinde İşkur'un bu uygulamaları sayesinde gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Sadece gençlere değil iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlara meslek öğreten uygulamalar tamamen ücretsiz. Eğitime ilişkin giderleri İşkur karşılıyor. Üstelik üste harçlık da veriliyor ve istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor.

  • 4
  • 11
İŞKUR’dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

NE KADAR ÖDENİYOR?

Meslekli eğitim kurslarına katılanların giderleri karşılanırken, şu ödemeler de yapılıyor:

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 TL.

  • 5
  • 11
İŞKUR’dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...

Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 TL.

İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 TL.