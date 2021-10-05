HaberlerGaleri5 Ekim sigara zammı son dakika: BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...
5 Ekim sigara zammı son dakika: BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...
BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara zammına yönelik son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın gündeminde yer alan sigara zammı için BAT bünyesinde bulunan sigaraların zamlı yeni fiyat listesi açıklandı. Sigara tüketicileri gelecek zam açıklamaları için detayları yakından takip ediyor. İşte, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...