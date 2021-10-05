5 Ekim sigara zammı son dakika: BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...

BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri kullandıkları ürünlere zam gelip gelmediğini merak ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre BAT sigara ürünlerine zam geldiği iddia edildi. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...