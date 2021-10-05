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Haberler Galeri 0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

Carrefoursa ile Fibabank arasında yapılan anlaşmaya göre, elektronik ürün alışverişlerinde geçerli olmak üzere sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler kredi çekmenin yolunu arıyor. Ancak bankaların sunduğı faiz oranları ise hayal kırıklığı yaratıyor. Carrefoursa aracılığıyla sağlanan kredi fırsatı ile 18 ay vade fırsatı sunuluyor. Böylelikle elektronik ürünler ve cep telefonlarının satışında kolaylık sağlanacak. İşte, Carrefoursa ve Fibabank arasında yapılan anlaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 05.10.2021 18:37
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0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı sunuldu. 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor. SMS ile alabiliyorsunuz. Elektronik ürün ve cep telefonu almak isteyenler yüksek fiyatlar sonrasında kredi ihtiyacı güdüyor. Bu süreçte bankaların sunduğu kredi faiz oranları istenilen seviyede olmuyor. Carrefoursa ile Fibabank arasında yapılan anlaşmaya göre 18 ay vade ile o faizli kredi fırsatı sunulacak. Elektronik ürünlerde geçerli olacak kampanyanın detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, sıfır faizli kredinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

FİBABANKA MÜŞTERİLERİNE ÖZEL ELEKTRONİK ÜRÜN VE CEP TELEFONU HARCAMALARINDA FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

CarrefourSA mağazalarından yapacağınız teknolojik ürün alışverişlerinize özel faizsiz Fibabanka Alışveriş Kredisi ile dilediğiniz elektronik ürünü veya cep telefonunu hemen alın, vade farksız taksit taksit ödeyin.

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0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

CARREFOURSA ELEKTRONİK KREDİSİ AVANTAJLARI

%0 faiz imkanı

400 TL - 40.000 TL arasında kredi kullanım fırsatı

18 aya varan vade seçenekleri ile ödeme imkanı

Kredi tahsis ücretsiz

Hayat Sigortası

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0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

BAŞVURU VE KREDİ KULLANIM ADIMLARI

Hemen başvurmak için CSA boşluk T.C. kimlik numaranızı 3422'ye gönderebilirsiniz.

SMS ile onayınızı aldıktan sonra, herhangi bir CarrefourSA mağazasına giderek dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz.

Kredinizi alışveriş tutarınıza göre tek seferde kullanabilirsiniz.

Yeniden ihtiyacınız olması durumunda yeniden SMS ile onay almanız gerekmektedir.

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0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

KREDİ TAKSİT ÖDEMESİ YAPABİLECEĞİNİZ KANALLARIMIZ

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