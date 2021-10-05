0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...

Carrefoursa ile Fibabank arasında yapılan anlaşmaya göre, elektronik ürün alışverişlerinde geçerli olmak üzere sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler kredi çekmenin yolunu arıyor. Ancak bankaların sunduğı faiz oranları ise hayal kırıklığı yaratıyor. Carrefoursa aracılığıyla sağlanan kredi fırsatı ile 18 ay vade fırsatı sunuluyor. Böylelikle elektronik ürünler ve cep telefonlarının satışında kolaylık sağlanacak. İşte, Carrefoursa ve Fibabank arasında yapılan anlaşmanın detayları...