9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022’de artacak!

Kariyer planı için de önemli bir kapı olan staj, mesleği öğrenmede, kendini geliştirmede önem taşıyor. İş Kanunu'na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödeniyor.