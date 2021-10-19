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9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022'de artacak!

İş hayatına yeni girecek gençler için staj dönemi büyük önem taşıyor. Staj döneminde mesleki eğitim alan ve kendisini iş hayatına hazırlayan gençlerin hakları İş Kanunu tarafından korunuyor. Stajyerler işçi sayılmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Öğrenciler aynı zamanda maaş alıyor. Asgari ücretin yüzde 30'u kadar bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Zorunlu stajda toplam 9.216 lira maaş ödeniyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:19
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9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022’de artacak!

İş hayatına başlamadan önce gençlere deneyim kazandıran ve iş hayatına hazırlayan staj dönemine lise ve üniversite öğrencileri giriş yapabiliyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödenen zorunlu staj döneminin bir avantajı da emeklilik oluyor. Staj sigortası olan kişilerde emeklilik yaşı öne çekiliyor. Mezun olmadan önce staj yapan öğrenciler maaş almaya da hak kazanıyor. Stajyerlere toplam 9.216 lira maaşla ödeme yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022’de artacak!

Kariyer planı için de önemli bir kapı olan staj, mesleği öğrenmede, kendini geliştirmede önem taşıyor. İş Kanunu'na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödeniyor.

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9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022’de artacak!

SABAH'tan Hazal Ateş'in haberine göre; zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödeniyor. Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor.

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9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022’de artacak!

Stajyerler İş Kanunu'na göre işçi sayılmasalar da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okuyanlar ve yükseköğrenimleri sırasında staja tabi öğrenciler hakkında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor.

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9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022’de artacak!

10 ve daha fazla personel çalıştıran firmaların, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu bulunuyor. 10'dan fazla çalışanı olan işverenler, firmalarında stajyer çalıştırmak zorunda.