19 Ekim 2021, Salı
9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022'de artacak!
İş hayatına yeni girecek gençler için staj dönemi büyük önem taşıyor. Staj döneminde mesleki eğitim alan ve kendisini iş hayatına hazırlayan gençlerin hakları İş Kanunu tarafından korunuyor. Stajyerler işçi sayılmasa da sigortalı sayılıyor. Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Öğrenciler aynı zamanda maaş alıyor. Asgari ücretin yüzde 30'u kadar bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Zorunlu stajda toplam 9.216 lira maaş ödeniyor.
Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:19
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