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Haberler Galeri 📢EYT'lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

📢EYT'lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik yolu açılıyor mu? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi sonrasında heyecanlı gelişmeler yaşanmıştı. İş yaşamında gün sayısı dolmuş fakat emekli olabilmek için yaş şartını bekleyen vatandaşlar için kısmi emeklilik, sigorta süresi formülü, kesintili emeklilik yolu geçici kesintili alternatif, prim tamamlama modeli ön plana çıkıyor. İşte konuya dair tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 08.04.2022 13:21
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📢EYT’lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu gündemde yoğun ilgi görüyor ve son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 1999 ve öncesi SGK ilk işe giriş tarihi olan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? EYT'lilere prim desteği alternatifi oldukça dikkat çekiyor ve detaylar merak ediliyor. EYT çıkarsa nelerin değişeceğine dair bilgiler araştırma konusu oluyor. Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri gibi ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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📢EYT’lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ
Masadaki ilk seçenek 'kısmi emeklilik' formülü. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor.

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📢EYT’lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

SİGORTA SÜRESİ FORMÜLÜ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ikinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hâle geliyor.

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📢EYT’lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU
Üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için 'kesinti' seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor.

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📢EYT’lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.