📢EYT'lilere prim desteği alternatifi! 🔔 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor mu? Kısmi emeklilik, sigorta süresi formülleri...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik yolu açılıyor mu? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi sonrasında heyecanlı gelişmeler yaşanmıştı. İş yaşamında gün sayısı dolmuş fakat emekli olabilmek için yaş şartını bekleyen vatandaşlar için kısmi emeklilik, sigorta süresi formülü, kesintili emeklilik yolu geçici kesintili alternatif, prim tamamlama modeli ön plana çıkıyor. İşte konuya dair tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 08.04.2022 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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