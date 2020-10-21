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Haberler Galeri İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi

İŞKUR ülke genelinde online başvuru ile personel alımı yapacağını açıkladı. Kamu personel sınavı şartı olmadan hemşire, hasta kabul kayıt ve temizlik görevlisi personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR üzerinden sürerken, başvuruların tarihi resmi sitede açıklandı. Bugün yayımlanan son ilanlarla birlikte hastaneler bünyesine çok sayıda alım yapılacağı öğrenildi. Farklı branşlarda yapılacak alımlar için ilk önce kayıtların yapılması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:53
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi

İŞKUR kamu ve kuruluşlarına istihdam için başvuruları kabul ediyor. Sağlık kurumlarında oluşşan personel ihtiyacı için oluşan boşluklara alım yapılacağı açıklandı. KPSS koşulsuz sağlık kurumulara 3750-4000 TL ücretle personel alma koşullarını haberimizde veriyoruz. Hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir. İŞKUR düzenli olarak resmi internet sitesi üzerinden iş ilanları yayınlamayı sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi

İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak.

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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi

Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.

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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,

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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi

- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması

- Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması

- Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması

- Diksiyonu düzgün olması