HaberlerGaleriİŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
İŞKUR ülke genelinde online başvuru ile personel alımı yapacağını açıkladı. Kamu personel sınavı şartı olmadan hemşire, hasta kabul kayıt ve temizlik görevlisi personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar İŞKUR üzerinden sürerken, başvuruların tarihi resmi sitede açıklandı. Bugün yayımlanan son ilanlarla birlikte hastaneler bünyesine çok sayıda alım yapılacağı öğrenildi. Farklı branşlarda yapılacak alımlar için ilk önce kayıtların yapılması gerekiyor.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:45Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:53
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 1360 personel alınacak! KPSS şartsız 3750-4000 TL hemşire, ebe, temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul görevlisi