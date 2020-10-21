Emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi! Emekli olmak isteyenlere bankadan yardım...

Emekli olmak için sürekli günlerini hesaplayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bankalar emekli olmak isteyenlere kredi imkanı sağlayacak. Hayatımız boyunca çalışmakta ve hayatımızın ilerleyen dönemlerinde daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilmek adına emekli olmak her vatandaşın hayali. Uzun süredir çalışması yürütülen emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi projesinde son aşamaya gelindi. SGK prim borçlarına gelen yapılandırma olanağı sonrasında emekliler rahat bir nefes aldı. Şimdi emekli olabilmek için yapmanız gereken bankadan bütçenize göre kredi imkanından yararlanmak. Konuyla ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...