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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi! Emekli olmak isteyenlere bankadan yardım... Emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi! Emekli olmak isteyenlere bankadan yardım...
Milyonlarca vatandaş emekli olarak rahat bir hayat sürmek için çalışarak günlerini geçiriyor. Gelecekte huzurlu olabilmek adına yatırımlarını sürdürüyorlar. Bu süreçte bankalar devreye girerek emekli olmak isteyenlere kredi imkanı sağlayacak. Birçok banka 3-6 ay arası sürelerde ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayarak müşterilerine kolaylık imkanı sağlıyor. Müjdeli haberin ardından vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor. İşte, Emekli olmak isteyenlere bankadan yardım detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 18:27
Emekli olmak için sürekli günlerini hesaplayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bankalar emekli olmak isteyenlere kredi imkanı sağlayacak. Hayatımız boyunca çalışmakta ve hayatımızın ilerleyen dönemlerinde daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilmek adına emekli olmak her vatandaşın hayali. Uzun süredir çalışması yürütülen emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi projesinde son aşamaya gelindi. SGK prim borçlarına gelen yapılandırma olanağı sonrasında emekliler rahat bir nefes aldı. Şimdi emekli olabilmek için yapmanız gereken bankadan bütçenize göre kredi imkanından yararlanmak. Konuyla ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir araştırmaları yapılan ve gerekli araştırmaları tamamlanan emekli olmak için ihtiyaç kredisi projesi tamamlandı. Şekerbank hazırladığı bu sıcak fırsat ile birlikte artık emekli olmak isteyen vatandaşlara nakit desteği sağlıyor.
SGK prim borcunuz var ve bu borçları ödeyemeden emekli olamıyorsanız Şekerbank sayesinde sizlerde ihtiyaç kredisi çekebilir ve artık emekli olabilirsiniz.
ÜÇ AY ERTELEMELİ ŞEKERBANK EMEKLİLER İÇİN İHTİYAÇ KREDİSİ DESTEĞİ
Şekerbank emekli olmak isteyenler için çıkardığı bu kampanya ile birlikte vatandaşlara büyük de bir avantaj sağlıyor. Şekerbank üzerinden emekli olmak adına çekmek isteyeceğiniz ihtiyaç kredisi üç ay ertelemeli olarak başlıyor. İsteyen vatandaşlar kredi başvurusunu gerçekleştirdikten sonra onaylanması durumunda üç ay sonra kredisinin ilk taksidini ödemeye başlıyor.
Birçok bankada ihtiyaç kredileri otuz altı ay vadeli olarak sağlanırken Şekerbank emekli olmak adına çekilecek olan ihtiyaç kredilerinde bu süreyi altmış ay olarak belirledi. Prim gün sayılarınız doldu ve sadece SGK prim borcunuz kaldıysa sizlerde hemen Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.