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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakanlık açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Bakanlık açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
Pandemi döneminde devlet tarafından işçi ve işvereni korumak amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneği sürüyor. Vatandaşların ekonomik zararlarının önüne geçmek için sağlanan ödenek için araştırmalar sürüyor. Eylül ayı içerisinde ödeneğin süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de duyurulmuştu. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:15
Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği hakkında geçtiğimiz hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Geçtiğimiz dönemde 31 Ağustos'ta sona ereceği açıklanan ödenek, 2 ay süreyle uzatılmıştı. Son ayın içerisinde bulunduğumuz günlerde başvuru yapmak isteyenler kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİDEN UZATILACAK MI?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin yaptığı son açıklamada kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak da detaylara değinmişti. Bu kapsamda ödeneğin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı ile ilgili olarak sürecin ihtiyaca göre uzatılacağını ifade etti.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını kısa çalışma ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, "Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz" dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve konfederasyon başkanlarının katılımıyla Ortak Paylaşım Forumu başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve işçi, işveren ve kamunun birlikte çözüm önerilerini tartıştığı toplantının açılışına videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın sürecinde hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin toplamının yaklaşık 500 milyar liraya ulaştığını belirtti.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde ekleniyor.
Buna göre, işsiz olan kişilerin yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek.