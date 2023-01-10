10 Ocak 2023, Salı
İŞKUR TYP yeni alım açıklaması geldi mi? İŞKUR TYP 2023 güvenlik ve temizlik personel alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve sayısı...
İŞKUR TYP yeni alım açıklaması geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının gelmesinin ardından yeni yılda TYP alımları için gelecek takvim açıklaması merak ediliyor. MEB bünyesinde görev alacak TYP personelı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR TYP yeni alım açıklaması geldi mi? İŞKUR TYP 2023 güvenlik ve temizlik personel alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve sayısı...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 12:44
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