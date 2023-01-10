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Haberler Galeri 2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

2023 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman? sorusu sıkıkla gündeme getirliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim Arsa projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sosyal konut yerine arsayı tercih eden vatandaşlar, 2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyacak? sorusunu sorguluyor. İşte, TOKİ arsa kuraları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 13:58
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2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konutun hak sahipleri tek tek belli olurken, müstakil ve müşterek arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak? sorularını gündeme getirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim projesinde konut yerine arsa tercih edenler, arsa etabı için geri sayıma geçti. Peki, 2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

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2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

TOKİ ARSA BAŞVURULARI 15 KASIM 2022'DE SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

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2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda açıklanması öngörülüyor.

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2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.