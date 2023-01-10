10 Ocak 2023, Salı
2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
2023 TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman? sorusu sıkıkla gündeme getirliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim Arsa projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sosyal konut yerine arsayı tercih eden vatandaşlar, 2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyacak? sorusunu sorguluyor. İşte, TOKİ arsa kuraları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 13:58
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