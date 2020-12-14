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Haberler Galeri Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için ikinci toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın online olarak gerçekleştirilecek. Yılbaşı yaklaştıkça milyonlarca çalışan yeni zam oranını merak etmeye başladılar. Asgari ücrette kritik toplantı öncesinde bazı rakamlar ön plana çıkmaya başladı. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar? 2021 AGİ miktarı kaç lira olacak? Kim ne kadar alacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 13:25
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Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Asgari ücret 2021 zam oranu ne kadar? Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ilk toplantının ardından gözler yeni ücretlere çevrilmişti. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücrette ikinci toplantı yarın TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücret zam oranı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de AGİ miktarı oldu. Peki, 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

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Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

İKİNCİ TOPLANTI YARIN

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon ikinci kez toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle toplantı online yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci kez toplanacak. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak.

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Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak.

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Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandu.

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Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRETTE 7 KRİTER

* Geçim maliyeti
* Salgınla mücadele dönemi
* Gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon
* Refah payı
* İşverene maliyet
* İstihdamın korunması
* Rekabet şartları