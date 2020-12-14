Asgari ücrette kritik hafta! 2021 asgari ücret zammı ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için ikinci toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın online olarak gerçekleştirilecek. Yılbaşı yaklaştıkça milyonlarca çalışan yeni zam oranını merak etmeye başladılar. Asgari ücrette kritik toplantı öncesinde bazı rakamlar ön plana çıkmaya başladı. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar? 2021 AGİ miktarı kaç lira olacak? Kim ne kadar alacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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