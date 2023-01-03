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Haberler Galeri Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından en çok merak edilenler arasında bedelli askerlik ücreti yer aldı. Bu yıl bedelliye başvuru yapacak olan vatandaşlar, ne kadar başvuru ücreti yatıracaklarını araştırıyor. Bedelli askerlik başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 12:35
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Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? 2023 yılı bedelli askerlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, bu yıl ne kadar ücret ödeyeceklerini araştırıyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında artış gösteren bedelli askerlik ücretine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenirken, yasa gereği ücret 6 asteğmen maaşına endeksli. Memur maaşı ocak zammı belli olurken, yeni bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. MSB tarafından 2023 bedelli askerlik başvuru ücretinin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.