Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından en çok merak edilenler arasında bedelli askerlik ücreti yer aldı. Bu yıl bedelliye başvuru yapacak olan vatandaşlar, ne kadar başvuru ücreti yatıracaklarını araştırıyor. Bedelli askerlik başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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