İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

"TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP başvurularına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 50 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı. Peki, TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?