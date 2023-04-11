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Haberler Galeri İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

"TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP başvurularına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 50 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı. Peki, TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:01
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İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

"TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYP alımlarına yönelik sonuç açıklamaları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Kura sonuç ve isim listesi kurum üzerinden açıklanıyor. Alımlara yönelik yeni açıklamaların gelip gelmediğine yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA OLACAK?

Bakanlığa bağlı yurtlardaki barınma şartlarının iyileştirilmesi için kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 120 gün geçici süreyle personel istihdam edilecek.

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İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

56 ŞEHİRDE ALIM YAPILACAK

Alım yapılacak 56 şehir aşağıdaki iller olacak:

Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Merdin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.

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İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

TYP İŞKUR 2023 MART PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP 2023 Mart personel alımı kura ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman? TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?

İŞKUR TYP GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,