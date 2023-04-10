EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

KÜÇÜK ESNAFA ÖNCELİK VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Bu modelde öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı küçük esnafların daha erken olması amaçlanacak.