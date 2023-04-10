10 Nisan 2023, Pazartesi
EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...
"EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliliğe hak kazanırken, BAĞKUR sigortası olanlar için prim gün şartı 9.000 gün olarak belirlenmişti. Milyonlarca BAĞKUR'lu prim gün sayısının eşitlenip eşitlenmeyeceğini merak ediyor. Peki, EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 16:48
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