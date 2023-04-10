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Haberler Galeri EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

"EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliliğe hak kazanırken, BAĞKUR sigortası olanlar için prim gün şartı 9.000 gün olarak belirlenmişti. Milyonlarca BAĞKUR'lu prim gün sayısının eşitlenip eşitlenmeyeceğini merak ediyor. Peki, EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 16:48
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EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

"EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigortasını BAĞKUR'dan yaptıran kişiler prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesini talep ediyordu. Konu hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENDİ Mİ?

EYT düzenlemesinin ardından gözler BAĞKUR'lular için düzenlemelere çevrildi. Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda çalışmaların yapıldığını duyurmuştu. Prim gün sayısı eşitlenirse 7200 prim günüyle emekli olmak mümkün olacak.

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EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha az prim ile erken emekli olabilmenin önünün açılmasına dair çalışmaların devam ettiğini vurgulamıştı.

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EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur'lular için SSK'lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağı belirtilmişti.

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EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...

KÜÇÜK ESNAFA ÖNCELİK VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Bu modelde öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı küçük esnafların daha erken olması amaçlanacak.