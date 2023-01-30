İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR temizlik görevlisi başvuru ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca işveren ile işçiyi bir araya getiren İŞKUR üzerinden pek çok işe başvuruda bulunulabilmektedir. Peki 2.914 temizlik personeli alımı şartları neler? İŞKUR iş başvuru nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...