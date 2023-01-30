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Haberler Galeri İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR 81 ilde toplam 2.914 temizlik görevlisi alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. 18-40 yaş aralığı aranan adayların başvuruda bulunabilmesi için İŞKUR'a kayıt yaptırması gerekmektedir. Peki 2.914 temizlik personeli alımı şartları neler? İŞKUR iş başvuru nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 17:55
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İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR temizlik görevlisi başvuru ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca işveren ile işçiyi bir araya getiren İŞKUR üzerinden pek çok işe başvuruda bulunulabilmektedir. Peki 2.914 temizlik personeli alımı şartları neler? İŞKUR iş başvuru nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilkokul mezunu olmak,

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İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?

*Sağlık problemi bulunmamak,

*Takım çalışmasına yatkın,