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İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?
İŞKUR 81 ilde toplam 2.914 temizlik görevlisi alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. 18-40 yaş aralığı aranan adayların başvuruda bulunabilmesi için İŞKUR'a kayıt yaptırması gerekmektedir. Peki 2.914 temizlik personeli alımı şartları neler? İŞKUR iş başvuru nasıl yapılır?