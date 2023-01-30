Borç yapılandırma paketinde Bağ-kur tescil affı var mı 2023? Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Vergi, sigorta prim borcu...

BAĞ-KUR TESCİL AFFI ÇIKACAK MI?

Geçmiş dönemlerde vergi mükellefi olmuş, meslek odası ya da esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağ- KUR tescil ve kaydı yapılmayan birçok mağdurun olduğu biliniyor. Bağ- KUR tescili yapılmayanlar için de bir yasal düzenlemenin yapılması heyecan ile bekleniyor. Ancak konuya ilişikin net bir açıklama yapılmadı.