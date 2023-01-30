Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

Doğal gaz yardımı zamlı ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yılın son üç ayı ve gelecek yılın ilk 3 ayı şeklinde 6 aylık zaman diliminde doğal gaz destek ödemesi gerçekleşmektedir. Peki 2023 doğal gaz yardımı desteği ne zaman yatacak?