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Haberler Galeri Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

Doğal gaz yardımı zamlı ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yılın son üç ayı ve gelecek yılın ilk 3 ayı şeklinde 6 aylık zaman diliminde doğal gaz destek ödemesi gerçekleşmektedir. Peki 2023 doğal gaz yardımı desteği ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 18:48
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Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

Doğal gaz desteği şubat ayında ne zaman yatacak sorusu araştırılıyor. Doğal gaz desteğine başvuruda bulunan vatandaşlar ödemelerini ne zaman alabileceklerini merak ediyorlar. Peki 2023 doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak? Doğal gaz desteği yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin merak edinilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

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Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

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Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;