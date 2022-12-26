26 Aralık 2022, Pazartesi
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi YOLDA! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?
Aile destek ödemeleri için tarih bekleyenleri heyecanlandıran açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. "Yılbaşından önce aile destek yardımı ödenecek mi?" sorusuna "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." yanıtını vermesinin üzerine aile destek ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki Aile Destek Yardımı ocak ayında zamlı yatacak mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 16:57
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