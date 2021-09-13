13 Eylül 2021, Pazartesi
İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...
İŞKUR tarafından meslek eğitim kurslarına katılanlara ödeme yapılıyor. 15 yaşını dolduran herkesin başvuru hakkı bulunuyor. Başvuruda bulunmak için ise, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış bulunmak gibi şartlar yer alıyor. İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılmak için merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 18:39
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12