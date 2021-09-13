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Haberler Galeri İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

İŞKUR tarafından meslek eğitim kurslarına katılanlara ödeme yapılıyor. 15 yaşını dolduran herkesin başvuru hakkı bulunuyor. Başvuruda bulunmak için ise, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış bulunmak gibi şartlar yer alıyor. İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılmak için merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 18:39
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İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

İŞKUR tarafından anında ödeniyor. 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı. Başvurular için ise belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Milyonlarca vatandaşa istihdam fırsatı tanıyan mesleki eğitim kursları için başvuru şartları merak ediliyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için ilk aranan şart ise İŞKUR'a kayıt oluşturmak oluyor. Mesleki eğitim kurslarında 2021 yılı içinde yararlananların sayısı 300 bini geride bırakıyor. Diğer yandan ise program süresince genel sağlık sigortası, meslek hastalıklarına ilişkin sigorta primleri İŞKUR tarafından ödeniyor. İşte, mesleki eğitim kursları için başvuru şartları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

Milyonlarca istihdam yaratan işbaşı eğitim programları ile meslek eğitim kurslarından bu yıl yararlananların sayısı 300 bini geçti. Program süresince genel sağlık sigortası, meslek hastalıklarına ilişkin sigorta primleri İŞKUR tarafından ödeniyor.

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İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

şbaşı eğitim programında katılımcılara günde 108,68 lira ödeme yapılıyor. Bu ödeme, işsizlik ödeneği alıp programa katılanlar için 54,34 lira, öğrenciler için de 81,51 lira oluyor:

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İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

KİMLER YARARLANIYOR?

15 yaşını doldurmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış bulunmak. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da katılabiliyor.

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İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

NE KADAR SÜRÜYOR?

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda 9, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6, diğer sektörlerde ise 3 ayı aşamıyor.