İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...

İŞKUR tarafından anında ödeniyor. 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı. Başvurular için ise belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Milyonlarca vatandaşa istihdam fırsatı tanıyan mesleki eğitim kursları için başvuru şartları merak ediliyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için ilk aranan şart ise İŞKUR'a kayıt oluşturmak oluyor. Mesleki eğitim kurslarında 2021 yılı içinde yararlananların sayısı 300 bini geride bırakıyor. Diğer yandan ise program süresince genel sağlık sigortası, meslek hastalıklarına ilişkin sigorta primleri İŞKUR tarafından ödeniyor. İşte, mesleki eğitim kursları için başvuru şartları haberimizde...