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Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...

Milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayalini kuruyor. Yaşının dolmasına rağmen prim borcu nedeniyle emekli olamayanların ayağına fırsat geldi. Son dönemde sağlanan yapılandırma fırsatı ile borcunu ödeyenler emekli olabilecek. Yapılandırma ile borçlar ihya edilebilecek. Diğer yandan anlaşmalı kamu bankalarından kredi çekenlere taksit imkanı sağlanıyor. Yapılandırma ile vatandaşlar derin nefes alarak emeklilik fırsatı elde etmiş olacak. İşte, yapılandırma ile emeklilik fırsatının detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 17:52
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Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...

Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat. 36 taksitle emekli olmak mümkün. Cebinizden para çıkmadan emeklilik yolu açılacak. Milyonlarca vatandaş çalışma hayatını sürdürürken, emekli olmanın hayalini kuruyor. Yapılandırma fırsatı ile yaş hakkını dodurduğu halde emekli olamayan vatandaşlar hayaline kavuşabilecek. yapılandırma başvurusu ile birlikte ödemeyi daha kolay bir hale getirmek için anlaşmalı bankalardan kredi çekerek 36 taksitle emekli olabilir. Yapılandırma hakkında tüm detayları haberimizde derledik. İşte, emeklilik hakkında son detaylar...

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Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...

YAPILANDIRMAYA BAŞVURAN EMEKLİ ADAYLARI HANGİ BANKALARDAN KREDİ ÇEKEBİLİR?

SGK'ya olan borcu nedeniyle veya toplu para bulamadığından emekli olamayanlar için getirilen yapılandırma yasası pek çok kişiyi emeklilik hayali ile buluşturdu.

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Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...

Yapılandırmanın yanında bir de bankalarla anlaşılarak ödeme imkanı daha da kolaylaştırıldı. Krediyi çektikten sonra borcunuzu yatırıp hemen emekli olacağınız gibi, bankaya olan kredi borcunuz da emekliliğiniz üzerinden ödenecek.

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Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...

Böylece hem emekli olacaksınız, hem de cebinizdeki para çıkmadan emekli maaşınızla borç kendi kendini ödeyecek. Krediler, Halkbank, Ziraat Bankası, ve Vakıfbank'tan çekilebiliyor.

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Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...

36 TAKSİTTE ÖDENECEK

Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi. Askerlik günlerini satın alıp emekli olabilecek erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp emekli olabilecek duruma gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyebilecek. Çekilen kredinin taksitleri emekli maaşından 36 ay vade ile tahsil edilecek.