Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...

36 TAKSİTTE ÖDENECEK

Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi. Askerlik günlerini satın alıp emekli olabilecek erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp emekli olabilecek duruma gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyebilecek. Çekilen kredinin taksitleri emekli maaşından 36 ay vade ile tahsil edilecek.