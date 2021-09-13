13 Eylül 2021, Pazartesi
Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...
Milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayalini kuruyor. Yaşının dolmasına rağmen prim borcu nedeniyle emekli olamayanların ayağına fırsat geldi. Son dönemde sağlanan yapılandırma fırsatı ile borcunu ödeyenler emekli olabilecek. Yapılandırma ile borçlar ihya edilebilecek. Diğer yandan anlaşmalı kamu bankalarından kredi çekenlere taksit imkanı sağlanıyor. Yapılandırma ile vatandaşlar derin nefes alarak emeklilik fırsatı elde etmiş olacak. İşte, yapılandırma ile emeklilik fırsatının detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 17:52
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9