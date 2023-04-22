22 Nisan 2023, Cumartesi
İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! Şartlar ve kontenjanlar neler?
İŞKUR üzerinden alım yapan şehir hastaneleri deneyimli deneyimsiz 916 personel alımı gerçekleştirecek. Aranan şartlar ve başvuru ekranları açılan pozisyonlar bir bir açıklandı. Birçok şehirde yapılacak olan alımların içerisinde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler de yer almaktadır. Peki İŞKUR şehir hastanesi iş ilanına nasıl başvurulur? Aranan şartlar neler? Beden işçisi, temizlik görevlisi, vardiya amiri...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 13:31
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