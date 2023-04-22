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İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! Şartlar ve kontenjanlar neler?

İŞKUR üzerinden alım yapan şehir hastaneleri deneyimli deneyimsiz 916 personel alımı gerçekleştirecek. Aranan şartlar ve başvuru ekranları açılan pozisyonlar bir bir açıklandı. Birçok şehirde yapılacak olan alımların içerisinde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler de yer almaktadır. Peki İŞKUR şehir hastanesi iş ilanına nasıl başvurulur? Aranan şartlar neler? Beden işçisi, temizlik görevlisi, vardiya amiri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 13:31
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İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Şartlar ve kontenjanlar!

Hastane iş ilanları birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Beklenen ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı. 250 temizlik görevlisi, 250 beden işçisi, 3 laboratuvar teknikeri gibi branş ve kadrolarda alım gerçekleştirilecek. Peki İŞKUR şehir hastanesi iş ilanına nasıl başvurulur? Aranan şartlar neler? İşte detaylar ve başvuru ekranı...

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İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Şartlar ve kontenjanlar!

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Şartlar ve kontenjanlar!

*Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
*Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
*KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

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İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Şartlar ve kontenjanlar!

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
*Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

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İŞKUR Şehir Hastaneleri personel alımı başvuru erkanı! Deneyimli/deneyimsiz 916 işçi alınacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Şartlar ve kontenjanlar!

*Bunlar genel şartlar her meslek dalının kendine özel şartları da bulunmaktadır.