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Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını başarılı bir şekilde tamamlayarak kura çekilişlerini beklemeye koyuldu. Adaylar arama motorlarında Sağlık Bkanlığı kura çekimi tarihini öğrenmeye çalışıyor. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:31
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu alım ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.