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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 11 bin 300 personel alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını başarılı bir şekilde tamamlayarak kura çekilişlerini beklemeye koyuldu. Adaylar arama motorlarında Sağlık Bkanlığı kura çekimi tarihini öğrenmeye çalışıyor. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?