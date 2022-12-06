06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?

EYT son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde son toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında EYT'ye ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik şartları nasıl olacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:48
  • 1
  • 17
EYT’de son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?

EYT'de son toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen son toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. Şimdi ise gözler EYT'nin kapsamına çevrildi. EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, yeni düzenlemenin detaylarını araştırıyor. Peki, EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
EYT’de son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?

EYT'DE SON TOPLANTI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

  • 3
  • 17
EYT’de son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. EYT düzenlemesi Aralık ayında Meclis'e gelecek. 2023 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından EYT düzenlemesinin Meclis'e gelerek Ocak 2023'te yasalaşması bekleniyor.

  • 4
  • 17
EYT’de son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT'li olmak için öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak ve prim yatırmak gerekiyor. Herhangi bir prim şartı getirilmese bile 8 Eylül 1999 öncesinde prim şartı SSK'da 5.000 gün olarak uygulanıyordu. Buna göre en az 5.000 günün olması gerekiyor. Yine SSK'lılar için erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl bekleme süresi bulunuyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise erkeklerde 9.000 gün (25 yıl), kadınlarda ise 7.200 gün (20 yıl) prim isteniyor.

  • 5
  • 17
EYT’de son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?

EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kesin olmamakla birlikte EYT düzenlemesinde yaş şartının ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. 18 yaşında işe başlayan bir kişi 25 yıl eklendiğinde 43 yıl erkeklerde, kadınlarda 38 yaş zaten sistemde otomatik olarak görülecek. Düzenlemeye ilişkin detaylar bu ay Meclis'te görüşülecek. EYT şartları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.