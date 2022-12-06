06 Aralık 2022, Salı
EYT son dakika: Son toplantı yapıldı, detaylar netleşiyor! EYT şartları ve kapsamı nasıl olacak? EYT ne zaman çıkacak?
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde son toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında EYT'ye ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik şartları nasıl olacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:48
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