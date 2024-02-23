İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar arasında, 8 bin işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağına dair merak giderek artıyor. Bu yıl içerisinde 35 bin personel alımının 27 bini için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. Şimdi ise gözler, kalan 8 bin işçi alımı kadrosu için başvuruların ne zaman alınacağına çevrildi. Sağlık Bakanlığı, 8 bin sürekli işçi alımı için ilanını Resmi Gazete'de yayımlayarak adaylara başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verdi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL