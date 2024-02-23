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Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar arasında, 8 bin işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağına dair merak giderek artıyor. Bu yıl içerisinde 35 bin personel alımının 27 bini için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. Şimdi ise gözler, kalan 8 bin işçi alımı kadrosu için başvuruların ne zaman alınacağına çevrildi. Sağlık Bakanlığı, 8 bin sürekli işçi alımı için ilanını Resmi Gazete'de yayımlayarak adaylara başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:40
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS’siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için planladığı 8 bin işçi alımı başvuru tarihleri, iş arayan vatandaşlar arasında araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu alımlara ilişkin başvuru süreci ve şartlar, adaylar tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8.000 personel alımı başvuru şartları neler?

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS’siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin sürekli işçi alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS’siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS’siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

📍Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

📍Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS’siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...

📍Elektrikçi (genel): 144

📍Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

📍İnşaat boyacısı/boyacı: 64

📍Klinik destek elemanı: 600