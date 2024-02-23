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Haberler Galeri Goldman Sachs'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir

Goldman Sachs'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir

ABD'li dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararını analiz etti. Goldman Sachs, Türk lirasındaki değerlenme hızının 2024 yılında da süreceğini ön gördü. Ayrıca ABD'li ünlü yatırım bankası Merkez Bankası'nın rezervlerinin de atılan doğru adımların neticesinde pozitife döneceğini ifade etti. İşte Türk ekonomisini yakından ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:47
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Goldman Sachs’dan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı metninde TL'deki reel değerlenmeye vurgu yapması yabancıların da dikkatini çekti.
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Goldman Sachs’dan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir

DEZENFLASYON İÇİN TEMEL FAKTÖR TL'DEKİ REEL DEĞERLEME

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Graffe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan 22 Şubat tarihli notta TCMB'nin dezenflasyon için TL'de reel değerlemenin temel faktör olduğuna vurgu yapmasının altı çizildi.

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Goldman Sachs’dan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir

GEVŞEMENİN 3. ÇEYREKTE BAŞLAYACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomistler daha önce ifade ettikleri gevşeme öngörüsünü korudu. Buna göre banka Türkiye'de gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını tahmin ediyor.

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Goldman Sachs’dan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir

GOLDMAN SACHS EKONOMİSTLERİ LİKİDİTE FAZLASI VE YÜKSELEN KREDİ KARTLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Banka ekonomistleri, son faiz kararı ve karar metninde verilen mesajların ardından TCMB'nin politika faizindeki mevcut seviyeyi yeterli gördüğünü düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs ekonomistlerine göre banka likidite fazlası ve yükselen kredi kartlarına daha çok odaklanıyor.

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Goldman Sachs’dan Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir
Goldman Sachs ekonomistlerine göre TCMB acil bir yeni önlem/araç sinyali vermezken, kredi büyümesi ve mevduat faizlerinde beklenmedik bir gevşeme karşısında parasal aktarım mekanizmasını destekleyeceğini ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarını kullanacağını bir kez daha ifade etti.