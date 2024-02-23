Goldman Sachs'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken analiz: Rezervler pozitife dönebilir

ABD'li dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararını analiz etti. Goldman Sachs, Türk lirasındaki değerlenme hızının 2024 yılında da süreceğini ön gördü. Ayrıca ABD'li ünlü yatırım bankası Merkez Bankası'nın rezervlerinin de atılan doğru adımların neticesinde pozitife döneceğini ifade etti. İşte Türk ekonomisini yakından ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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