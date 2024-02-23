23 Şubat 2024, Cuma
%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
Son dönemde emeklilerin maaşlarına yönelik yapılan zamlar ve getirilen yeni düzenlemeler sık sık gündeme gelmektedir. Özellikle yakın gelecekte, emeklilerle ilgili yeni açıklamaların yapılması beklenmektedir. Memurların ve emeklilerin maaşlarında değişikliklerin yaşanması beklenmektedir ve bu değişiklikler yıl sonuna kadar devam edecektir. Önümüzdeki Temmuz ayında, emekli maaşlarına bir zam daha yapılması planlanmaktadır.
Giriş Tarihi: 23.02.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 08:20
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