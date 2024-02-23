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Haberler Galeri %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

Son dönemde emeklilerin maaşlarına yönelik yapılan zamlar ve getirilen yeni düzenlemeler sık sık gündeme gelmektedir. Özellikle yakın gelecekte, emeklilerle ilgili yeni açıklamaların yapılması beklenmektedir. Memurların ve emeklilerin maaşlarında değişikliklerin yaşanması beklenmektedir ve bu değişiklikler yıl sonuna kadar devam edecektir. Önümüzdeki Temmuz ayında, emekli maaşlarına bir zam daha yapılması planlanmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 08:20
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%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aldıkları ek zam farklarının ardından Temmuz ayında yeni bir artış daha bekliyor. Bu artış, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Diğer yandan, memurlar ve memur emeklileri için ise Temmuz ayında yüzde 10'luk bir zam ve enflasyon farkı öngörülüyor. Zam ve farklar için önemli olan enflasyon verilerinden ilk açıklananıyla birlikte, Temmuz ayındaki zamların detayları da netleşmeye başladı. İşte emekliye yeni zamlı maaş tablosu...

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%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

KİM NE KADAR ALACAK?

💸OCAK MAAŞI: 10.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 10.670,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.100,00 TL %6.7 ZAMLI: 10.776,70 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.200,00 TL %6.7 ZAMLI: 10.883,40 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.300,00 TL %6.7 ZAMLI: 10.990,10 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.400,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.096,80 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.500,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.203,50 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.600,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.310,20 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.700,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.416,90 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.800,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.523,60 TL

💸OCAK MAAŞI: 10.900,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.630,30 TL

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%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

💸OCAK MAAŞI: 11.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.737,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.100,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.843,70 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.200,00 TL %6.7 ZAMLI: 11.950,40 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.300,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.057,10 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.400,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.163,80 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.500,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.270,50 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.600,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.377,20 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.700,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.483,90 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.800,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.590,60 TL

💸OCAK MAAŞI: 11.900,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.697,30 TL

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%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

💸OCAK MAAŞI: 12.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.804,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.100,00 TL %6.7 ZAMLI: 12.910,70 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.200,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.017,40 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.400,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.230,80 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.500,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.337,50 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.600,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.444,20 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.700,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.550,90 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.800,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.657,60 TL

💸OCAK MAAŞI: 12.900,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.764,30 TL

💸OCAK MAAŞI: 13.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 13.871,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 14.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 14.938,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 15.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 16.005,00 TL

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%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

💸OCAK MAAŞI: 16.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 17.072,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 17.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 18.139,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 18.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 19.206,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 19.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 20.273,00 TL

💸OCAK MAAŞI: 20.000,00 TL %6.7 ZAMLI: 21.340,00 TL