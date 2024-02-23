%6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aldıkları ek zam farklarının ardından Temmuz ayında yeni bir artış daha bekliyor. Bu artış, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Diğer yandan, memurlar ve memur emeklileri için ise Temmuz ayında yüzde 10'luk bir zam ve enflasyon farkı öngörülüyor. Zam ve farklar için önemli olan enflasyon verilerinden ilk açıklananıyla birlikte, Temmuz ayındaki zamların detayları da netleşmeye başladı. İşte emekliye yeni zamlı maaş tablosu...