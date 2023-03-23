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Haberler Galeri Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı merak edilirken sürpriz açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını açıkladı. Düzenleme sonrasında yeni emekli maaşlarına kavuşacak EYT'lilerde maaşlarını açıklanan miktar üzerinden alacak. Gelen son dakika açıklamasının ardından diğer emekli maaşlarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca, "5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, yeni maaşlar için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 00:37
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Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur’luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...

SON DAKİKA! Emekli maaşları için son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını açıkladı. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. Gözler 7.500 ve üstü olan maaşlarda değişim yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi. Peki, 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur’luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Bununla beraber Başkan Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

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Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur’luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye müjdeyi verdi. Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur’luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...

Bakan Bilgin'in emekliye zam ve bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamaları şöyle gerçekleşti:

Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.

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Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur’luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...

İLAVE TEDBİRLERLE EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ YÜKSELECEK

Enflasyonda düşme eğilimi var bu eğilim devam edecek. Fakat olağan dışı gelişmeler ortaya çıkınca bunun çalışanların, emeklilerin gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Biz çalışanlarımızı koruyoruz.