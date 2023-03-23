HaberlerGaleriEmekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...
Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı merak edilirken sürpriz açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını açıkladı. Düzenleme sonrasında yeni emekli maaşlarına kavuşacak EYT'lilerde maaşlarını açıklanan miktar üzerinden alacak. Gelen son dakika açıklamasının ardından diğer emekli maaşlarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca, "5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, yeni maaşlar için son gelişmeler!