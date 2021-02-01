01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Kadınları yakından ilgilendiren giyim ürünleri kataloğun ilk sırasında yer aldı. Öte yandan kahvaltılık ürünler de kataloğa damga vuran diğer ürünler arasında bulunuyor. BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. İşte 2 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 17:13
  • 1
  • 21
BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

2 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM marketlerin merakla beklenen salı kampanyaları belli oldu. Şubat ayının ilk indirimli ürünlerini satışa çıkarmaya hazırlanan BİM marketler, bu hafta tekstil ve kahvaltılık ürünlere yer verdi. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Casilli Yumuşak Kumaş Kadın Pijama Takımı

• S-M-L-XL

  • 3
  • 21
BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Casilli
Bralet Slip Şort Takımı 3'lü

• Kadın
• 75-80-85-90

  • 4
  • 21
BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Casilli
Şortlu Saten Takım

• Kadın
• S-M-L

  • 5
  • 21
BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Casilli
İp Askılı Tül Şort Takımı

• S-M-L
• Beyaz renk seçeneği