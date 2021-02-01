HaberlerGaleriBİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM 2 Şubat kampanyaları açıklandı! Tekstil ve kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Kadınları yakından ilgilendiren giyim ürünleri kataloğun ilk sırasında yer aldı. Öte yandan kahvaltılık ürünler de kataloğa damga vuran diğer ürünler arasında bulunuyor. BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. İşte 2 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...