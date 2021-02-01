2 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM marketlerin merakla beklenen salı kampanyaları belli oldu. Şubat ayının ilk indirimli ürünlerini satışa çıkarmaya hazırlanan BİM marketler, bu hafta tekstil ve kahvaltılık ürünlere yer verdi. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...