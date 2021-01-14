İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları açıklandı...

KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde İŞKUR tarafından personel alımı ilanları yayınlanıyor. İş arayışında olanlar ise başvuru süreçlerini ve aranan şartları takip ediyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı...