Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları açıklandı... İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları açıklandı...
KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde İŞKUR tarafından personel alımı ilanları yayınlanıyor. İş arayışında olanlar ise başvuru süreçlerini ve aranan şartları takip ediyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 18:41
KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı için süreçler yakından takip ediliyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmaması ve ilkokul mezunu olarak alım yapılması nedeniyle alımlara yüksek seviyede başvuruların olması bekleniyor. Yayımlanan iş ilanlarına başvurmak isteyen vatandaşlar İŞKUR resmi sitesi üzerinden kayıt oluşturmak zorundadır. İşte, KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığına bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak.
AA muhabirinin ulaştığı son dakika bilgisine göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak.
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.