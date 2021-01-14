Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 8.477 TL avans! SGK'ya başvuru yaparak anında paranızı alabilirsiniz! İşte detaylar Emekliye 8.477 TL avans! SGK'ya başvuru yaparak anında paranızı alabilirsiniz! İşte detaylar Milyonlarca çalışan emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Bilindiği üzere emekli olabilmek için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Bu şartları yerine getiren emekliler başvuru yaptıktan sonra 1 hafta ya da 10 gün içerisinde emekli olabiliyorlar. Ancak aylık bağlama işlemi uzayanlara avans imkanı doğuyor. Bu tutar 8.477 TL'ye varıyor. Avans alabilmek için SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Emekli aylığı bağlama ve avans hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 14.01.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 19:55
Emekli avansı nasıl alınır? Yıl, yaş ve prim şartlarını yerine getiren vatandaşlar emeklilik için başvuru yapıyor. Başvurular 1 hafta - 10 gün içerisinde sonuçlanıyor ve emekliler aylıklarına kavuşuyor. 2002 yılı öncesinde 11 farklı belge toparlanması gerekirken ve 120 gün beklenmesi gerekirken, bugün tek dilekçe yetiyor ve sonuçlar ortalama 1 hafta-10 gün içerisinde belli oluıyor. Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi durumunda ise avans imkanı doğuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ AVANS ŞARTLARI NEDİR?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 8.477 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
3 MAAŞLIK NAKİT Emekli aylığı bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması beklentisi var. Tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor. Talepler hayata geçerse emekliler nakit ihtiyacını faizsiz avans ile karşılayabilecek. Küçük taksitlerle geri ödenecek. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
Peki, kim ne kadar alacak? İşte Takvim Gazetesi'nin haberine göre, yeni maaş tablosu:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklamasıyla emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı.