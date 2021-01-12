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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021: İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğun yerden, zahmetsiz... İŞKUR personel alımı 2021: İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğun yerden, zahmetsiz...
İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı için başvurular devam ediyor. Pandemi döneminde ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için İŞKUR tarafından personel alım ilanları açıyor. İŞKUR periyodik aralıklarla kurum içi ve dışı personel alımı yapıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. Kadınların istihdamını artırmak amacıyla başlayan evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. İşte, İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı ve evde oturduğun yerden, zahmetsiz...
Giriş Tarihi: 12.01.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 21:27
İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde evde, oturduğu yerden para kazanmak isteyen ev hanımları için büyük fırsat sunuluyor. İŞKUR tarafından evde paketleme işine başvurarak, ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. KPSS şartı ve ilkokul mezunu vatandaşlarında başvurabileceği iş için başvuru şartları merak ediliyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyenler öncelikle resmi siteden kayıt oluşturması gerekiyor. İşte, ilkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak.
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.