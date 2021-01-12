İŞKUR personel alımı 2021: İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı! Evde oturduğun yerden, zahmetsiz...

İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı için başvurular devam ediyor. Pandemi döneminde ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için İŞKUR tarafından personel alım ilanları açıyor. İŞKUR periyodik aralıklarla kurum içi ve dışı personel alımı yapıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. Kadınların istihdamını artırmak amacıyla başlayan evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. İşte, İlkokul mezunu 4000-4500 TL maaşla personel alımı ve evde oturduğun yerden, zahmetsiz...