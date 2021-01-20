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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi
Koronavirüs salgını sürecinde araba sahibi olmak isteyenler sıfır araba fiyatlarını sorguluyor. Araba alacakların gündeminde ise en ucuz sıfır araçlar yer alıyor. Pandemi nedeniyle otomotiv devleri araba üretimine geçici süre ara vermişti. Yeniden üretimin başlamasının ardından fiyat listeleri güncellenmeye başladı. İşte, En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 18:17
En ucuz sıfır arabalar hangileri? Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi yeni yıl ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler özel araçlara ilgi duyuyor. Zorlu süreçte araba araba özel ihtiyaç haline geldi. Araba sahibi olmak isteyenler sıfır araç fiyatlarını sorgulamaya başladı. İşte, en ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira
Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira
KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira
Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL