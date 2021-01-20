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Haberler Galeri Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

Koronavirüs salgını sürecinde araba sahibi olmak isteyenler sıfır araba fiyatlarını sorguluyor. Araba alacakların gündeminde ise en ucuz sıfır araçlar yer alıyor. Pandemi nedeniyle otomotiv devleri araba üretimine geçici süre ara vermişti. Yeniden üretimin başlamasının ardından fiyat listeleri güncellenmeye başladı. İşte, En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 18:17
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Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

En ucuz sıfır arabalar hangileri? Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi yeni yıl ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler özel araçlara ilgi duyuyor. Zorlu süreçte araba araba özel ihtiyaç haline geldi. Araba sahibi olmak isteyenler sıfır araç fiyatlarını sorgulamaya başladı. İşte, en ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

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Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira

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Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira

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Araba alacaklar dikkat: En ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte Ocak 2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi

Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL