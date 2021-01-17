İlkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı başvuru şartları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Pandemi döneminde iş arayışında olan vatandaşlar için alımlar için yayınlanan duyurular büyük önem taşıyor. KPSS şartı olmaması ve ilkokul mezunu olarak alım yapılması nedeniyle alımlara yüksek seviyede başvuruların olması bekleniyor. İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamlamaları gerekiyor. İşte, ilkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı...