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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021 duyurular: İlkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları... İŞKUR personel alımı 2021 duyurular: İlkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları...
İlkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı başvuru şartları yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde İŞKUR kurum içi ve kurum dışı personel alımı ilanlarını belirli periyotlarda yayınlamayı sürdürüyor. İş arayışında olan vatandaşlar ise ilanları yakından takip ederek, başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, İlkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 17:33
İlkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı başvuru şartları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Pandemi döneminde iş arayışında olan vatandaşlar için alımlar için yayınlanan duyurular büyük önem taşıyor. KPSS şartı olmaması ve ilkokul mezunu olarak alım yapılması nedeniyle alımlara yüksek seviyede başvuruların olması bekleniyor. İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamlamaları gerekiyor. İşte, ilkokul mezunu, KPSS şartı aranmadan 3000-3500 TL maaşla personel alımı...
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İçişleri Bakanlığına bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak.
AA muhabirinin ulaştığı son dakika bilgisine göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak.
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.