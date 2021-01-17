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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? En düşük maaş... 5 milyon emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? En düşük maaş...
Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin uzun sürediği beklediği intibak zammı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlar için uygulanan intibak düzenlemesinin benzeri 2000 yılı sonrası emekli olan emekliler tarafından talep ediliyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer talepler hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşları zamlanmış olacak. İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşının miktarı merak ediliyor. İşte, 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? En düşük maaş...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 17:53
İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda 2000 senesi öncesinde emekli olanlar için intibak düzenlemesi hayata geçirilmişti. 2000 sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon vatandaşta intibak düzenlemesi için taleplerini iletti. İntibak yasası meclisten geçerse emeklinin ücret farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. İntibak yasası hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? En düşük maaş...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.