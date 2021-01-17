5 milyon emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? En düşük maaş...

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin uzun sürediği beklediği intibak zammı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlar için uygulanan intibak düzenlemesinin benzeri 2000 yılı sonrası emekli olan emekliler tarafından talep ediliyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer talepler hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşları zamlanmış olacak. İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşının miktarı merak ediliyor. İşte, 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? En düşük maaş...