Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu?

Aile destek ödemelerinin ocak ayında zamlı olarak hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. 2023 yılının gelmesiyle birlikte artan memur maaşının oranında yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı gibi pek çok ödeme de yükselecek. Peki aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...